Рерайт статей по маркетингу

Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Необходимо раз в неделю (в понедельник утром, или в воскресенье вечером) рерайтить новость на тему инструмента для сайта http://www.tehnoved.ru Новость вы ищете сами, но в обязательном порядке она должна соответствовать тематике сайта. Далее ...