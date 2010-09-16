Написание убедительного текста на главную страницу

Необходимо написать текст на сайт специализированных юридических услуг (помощь автомобилистам). Тот текст, который сейчас имеется совсем обычный. Необходимо написать такой текст, прочитав который у человека появляется абсолютная уверенность в надежности компании, квалифицированности специалистов. Провести некотрую аналогию с другими компаниями и подчеркнуть выгодность обращения именно к нам. Текст должен быть нестандартным. Ключевых слов всего 2. Объем тескста любой, по Вашему усмотрению, но он должен вызвать вышеописанный эффект. Если у Вас есть опыт написания таких текстов, укажите, где можно посмотреть примеры.

Для написания хорошого текста вам потребуется немного изучить тему. В этом я Вам помогу и все расскажу.

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