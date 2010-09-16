Сценарий видео ролика

Нужен 1-2 грамотных копирайтера, которые недешево напишут текст на основе исходника. Подчеркиваю, не рерат, уровень переработки качественно другой, будут пара подобных текстов. Нужны только те, кто пишет без грамматических, пунктуационных и смысловых ошибок, те, для кого ...