Наполнение информацией БД туристического сайта

Стартующее туристическое агенство создает большой и насышенный веб-сайт.

Необходимо наполнить БД по странам (53 страны, есть из чего выбрать): начиная от официального названия до описания особеностей кухни.

Информация строго структурирована. Подробное описание струтктуры можно посмотреть здесь:

https://docs.google.com/document/edit?id=1ex3C67ZaPwEhhKv4MvTWjIL9-c9b9CN_7xeIidLodqA&hl=ru&authkey=CMKljb0J

Оплата: 25 USD за наполнение формальных полей по стране + 1$/1000 по копирайту описания страны (каждая страна в среднем 30000 - 40000 знаков).

Перед исполнением мы предложим написать тест-задание (до 1500), тема для всех будет одинаковая (Конго), текст в дальнейшем на сатйе использоваться не будет.

Заинтересованы найти 5-6 исполнителей.

Опыт путешествий в описываемые страны приветствуется, но не является необходимым.