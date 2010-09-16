Текст для интернет-сайта

$1000
КопирайтингЗакрыт24 заявки478 просмотров
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Техническое задание для разработки текста агентства по безопасности

Задача

Разработать текст для сайта агентства по безопасности

Требование

- необходима новая подача текста в данной тематике

- легкий, простой, понятный, где-то даже лирический текст (в Европейском стиле)

- мы открыты для клиента, клиентоориентированы

- без сложных терминов и военных формулировок

- не упоминать фразы типа: захват, преступник, поймать,

- делать акцент на европейский манер: сохранить, приумножить, оберегать и т.п.

- без саморекламы и самовосхваления

- в качестве антипримеров проанализируйте первые 10 сайтов ЧОП в интернете.

Примеры текстов можно посмотреть (хорошая подача):

http://fhome.ru/oFosbHome/NashStil/

http://www.renins.com/insurance/property.aspx

http://www.alfastrah.ru/companies/property/

Стоимость

350 рублей за 1000 знаков (с пробелами).

Рассмотрю любые качественные предложения, от тех кто заинтересован в данном пректе!

Оплата через вебмани.

13 лет назад
viktor_fridmanvi
Виктор 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
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