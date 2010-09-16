Текст для интернет-сайта

Нужно наполнить сайт рерайтами коротких новостей на тему недвижимости. Новости выбираете сами. Количество новостей: 100 шт Размер новости: 500-600 знаков Бюджет: 40$
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Техническое задание для разработки текста агентства по безопасности
Задача
Разработать текст для сайта агентства по безопасности
Требование
- необходима новая подача текста в данной тематике
- легкий, простой, понятный, где-то даже лирический текст (в Европейском стиле)
- мы открыты для клиента, клиентоориентированы
- без сложных терминов и военных формулировок
- не упоминать фразы типа: захват, преступник, поймать,
- делать акцент на европейский манер: сохранить, приумножить, оберегать и т.п.
- без саморекламы и самовосхваления
- в качестве антипримеров проанализируйте первые 10 сайтов ЧОП в интернете.
Примеры текстов можно посмотреть (хорошая подача):
http://fhome.ru/oFosbHome/NashStil/
http://www.renins.com/insurance/property.aspx
http://www.alfastrah.ru/companies/property/
Стоимость
350 рублей за 1000 знаков (с пробелами).
Рассмотрю любые качественные предложения, от тех кто заинтересован в данном пректе!
Оплата через вебмани.
- Похожие заказы
- $50Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
Добрый день для этого проект требуется создать техническое задание - http://www.weblancer.net/projects/216624.html В приложении примерное описание проекта..Копирайтинг3 заявкиЗакрыт13 лет назад
http://www.malamut.kz/about вот эту страницу отрерайтить ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)Закрыт13 лет назад
Нужен ответсвенный человек на длительное сотрудничество. Имееться три сайта, которые нужно обновлять примерно по 30 статей в месяц. Сайты: туризм, веб, одежда (мода, красота). Требывание до 1$ за 1К символов уникального текста от 90% уникальности!Копирайтинг27 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен код для размножения для сайта Тур. агентстваЗавершен13 лет назад
Аудитория США. Прошу озвучить цены и сроки.Завершен13 лет назад
Нужен человек выкладывающий новости на сайт автомобильной тематики(Китайские автомобили и запчасти к ним) до 10 новостей в неделю.Оплата два раза в месяц.Копирайтинг8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Требуется написание статей, 1500-2000 знаков на темы: 1.Земельные услуги: Оформление (1 статья) Межевание (1 статья) Регистрация (1 статья) Споры в судах (1 статья) 2. Арбитражные споры (1 статья) 3. Продажа земельных участков (1 статья) 4. Недвижимость: Сопровождение сделок ...Завершен13 лет назад
Нужен удалённо рерайтер для изменения текста. Желательно на весь день. В день работать около 6 часов. Оплата в сутки - 30 долларов Писать или здесь или мне в аську - 358885779Копирайтинг25 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Требуется периодическое (1 - 2 новости в неделю) написание новостей. Тематика цветы. Новости должны содержать актуальную информацию, информация должна быть подтверждена чем то (ссылка на источник или др. доказательства). Это не должна быть статья или какое ...Закрыт13 лет назад