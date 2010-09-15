Периодическое написание новостей

Требуется периодическое (1 - 2 новости в неделю) написание новостей. Тематика цветы.

Новости должны содержать актуальную информацию, информация должна быть подтверждена чем то (ссылка на источник или др. доказательства). Это не должна быть статья или какое то описание, рассуждение. Новость не должна описывать рекламу или наоборот антирекламу каких либо цветочных или др. фирм, а также быть негативной к цветочной сфере. Примеры таких новостей: выставки, аналитика, новые сорта цветов, необычные явления связаные с цветами и т.п.

Новость желательно подкрепить фотографией (не обязательно принадлежащей к этой новости, можно просто символизирующая её)

объем новости - да впринципе не важен, ну не менее абзаца.

Вообщем главное чтобы новость действительно была новостью, была уникальной, понятной, свежей.

Оплата 1$/1000знаков.