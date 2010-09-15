Статьи 1500 символов по туризму

КопирайтингЗакрыт24 заявки487 просмотров
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Необходимо написать 5 статей по туризму к 16-17 часам завтрашнего дня. Задача - сочно описать страны: Турцию, Египет, Тунис, Италию, Испанию. Объем: 1500 символов. Требования: статьи должны мотивировать читателя на поездку. Если сотрудничестов доставит удовольствие, отдам исполнителю еще 1000 статей на искомую тему. От Вас - цена и подтверждение сдачи в указанное время.

13 лет назад
cinemae
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
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