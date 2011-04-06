Копирайтинг для Михаил Братко (EnglishContent)

Доброго времени суток.

Стартапу необходим ответственный, исполнительный, копирайтер. Необходимо писать тексты, новости, обзоры на английском языке на тему аренды жилой, коммерческой, недвижимости в Монреале с использованием ключевых слов, семантического ядра.

Качества к копирайтеру:

1. Умением пользоваться google search, google street view ! (Встречаются профессиональные носители языка, которые задают столько вопросов,так называемых уточнений, ответы на который можно получить потратив 5 минут в google, но тем не менее задаются заказчику, таковых просьба не беспокоить, так как не владею большим количеством времени !)

2. Аналитические способности.

3. Владение английским языком.

Оплата WesternUnion.