Копирайтинг для Михаил Братко (EnglishContent)

$50
КопирайтингЗавершен7 заявок215 просмотров
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Доброго времени суток.

Стартапу необходим ответственный, исполнительный, копирайтер. Необходимо писать тексты, новости, обзоры на английском языке на тему аренды жилой, коммерческой, недвижимости в Монреале с использованием ключевых слов, семантического ядра.

Качества к копирайтеру:

1. Умением пользоваться google search, google street view ! (Встречаются профессиональные носители языка, которые задают столько вопросов,так называемых уточнений, ответы на который можно получить потратив 5 минут в google, но тем не менее задаются заказчику, таковых просьба не беспокоить, так как не владею большим количеством времени !)

2. Аналитические способности.

3. Владение английским языком.

Оплата WesternUnion.

13 лет назад
lSet
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва
Выбранный исполнитель
EnglishContent
Михаил 
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$4
4 дня
Отличный язык изложеня, писал настоящий носитель языка. Не корежит при чтении текста. Рекомендую.
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