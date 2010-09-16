Написать seo-текст для сайта

КопирайтингЗавершен7 заявок196 просмотров
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Добрый день.

Появилась необходимость написать текст для сайта удовлетворяющий условиям необходимых для продвижения сайта.

В тексте должны присутствовать слова:

подоконники из камня

подоконники из искусственного камня

подоконники из мрамора

подоконники из искусственного мрамора

столешницы из камня

столешницы из искусственного камня

столешницы из мрамора

столешницы из искусственного мрамора

барные стойки из мрамора

барные стойки для кухни

Размер текста не оговорен, время выполнения - 1 день.

Спасибо.

13 лет назад
orik
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
deryagina
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$12
1 день
Все отлично, Ольга выполнила свою работу быстро, качественно и с соблюдением всех пожеланий. Будем сотрудничать и дальше.
Не первое наше сотрудничество. Надеюсь, что и не последнее.Четкое ТЗ, щедрая оплата - с этим заказчиком хочется работать снова и снова.
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