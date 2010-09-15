Требуется рерайт статьи на главную

КопирайтингЗавершен9 заявок150 просмотров
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Требуется рерайт статьи для главной страницы сайта.

13 лет назад
fxsev
53 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
angel_1987
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$3
1 день
Статью получил точно в обещанный срок.Читается легко.Небольшие замечания по тексту были исправлены быстро.Надеюсь не последнее обращение к Анастасии.
Приятное сотрудничество. Если честно, то нет столько хороших слов в русском языке, чтобы полностью охарактеризовать Эдуарда и сотрудничество с ним. Эдуард на удивление интересный собеседник, адекватный заказчик и просто хороший человек. Четкое ТЗ и моментальная оплата еще один плюс.
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