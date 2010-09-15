Требуется рерайт статьи на главную

Приятное сотрудничество. Если честно, то нет столько хороших слов в русском языке, чтобы полностью охарактеризовать Эдуарда и сотрудничество с ним. Эдуард на удивление интересный собеседник, адекватный заказчик и просто хороший человек. Четкое ТЗ и моментальная оплата еще один плюс.