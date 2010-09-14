Написание 60 описаний + подбор ключевиков

Для сайта kpk-user . ru требуется написать небольшие, но SEO-емкие описания для основных категорий (всего около 60 штук). У меня уже готов excel файл, в котором каждая вкладка - это раздел (или подраздел сайта).

Работу требуется выполнить в два этапа:

1) подбор ключевых слов для каждой категории (особое внимание требуется уделить НЧ и СЧ). После выполнения этого этапа готовый excel Вы скидываете мне и после моей коррекции и проверки приступаете ко второму этапу.

2) написание коротких описаний для рубрик (пример можно посмотреть тут: http://kpk-user.ru/games/ ) + тайтлы + description + keywords, которые бы включали все ключи из пункта 1.

Требуется человек, который знает о SEO не просто из интернета, а кто продвигал или хотя бы составлял семантические ядра.

СРАЗУ ПИШИТЕ ЦЕНУ ЗА ВСЮ РАБОТУ, а не за 1000 символов (сразу и за п. 1 и п. 2). Также отмечайте свои сроки.