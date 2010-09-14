Написание 60 описаний + подбор ключевиков

Доброго. Требуется поиск и рерайт 10 статей на тему Дом и Семья. Статьи объемом 1800 знаков без учета пробелов. Рерайт глубокий. Слова которые должны быть в статье 1 раз (склонять нельзя) сонник свадьба Цена уже указана в проекте! Срок - 3 дня.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сайта kpk-user . ru требуется написать небольшие, но SEO-емкие описания для основных категорий (всего около 60 штук). У меня уже готов excel файл, в котором каждая вкладка - это раздел (или подраздел сайта).
Работу требуется выполнить в два этапа:
1) подбор ключевых слов для каждой категории (особое внимание требуется уделить НЧ и СЧ). После выполнения этого этапа готовый excel Вы скидываете мне и после моей коррекции и проверки приступаете ко второму этапу.
2) написание коротких описаний для рубрик (пример можно посмотреть тут: http://kpk-user.ru/games/ ) + тайтлы + description + keywords, которые бы включали все ключи из пункта 1.
Требуется человек, который знает о SEO не просто из интернета, а кто продвигал или хотя бы составлял семантические ядра.
СРАЗУ ПИШИТЕ ЦЕНУ ЗА ВСЮ РАБОТУ, а не за 1000 символов (сразу и за п. 1 и п. 2). Также отмечайте свои сроки.
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