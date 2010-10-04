Регулярное написание статей для сайта

КопирайтингЗавершен44 заявки555 просмотров
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Нужен копирайтер\рерайтер для небольшого, но регулярного написания статей музыкальной тематики.

Написание статей
13 лет назад
matiass
34 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Cini4kin
Дмитрий 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$20
30 дней
Всем советую, задание выполнено в кратчайшие сроки на 120%
Отличный заказчик. Четкая задача, быстрая проверка работы и оплата. Рекомендую!
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