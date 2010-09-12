Требуется статья о сайте DCNT.ru

Требуется статья о сайте www.DCNT.ru

Раскрываем о чем этот сайт

Пишем для людей, грамотно - информация будет размещена в печатном каталоге

Статья в районе 900-1200 знаков без пробелов

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Статья не дороже 90 рублей

Сразу проставляйте срок и цену

P.S. в личке не пишите - не читаю

Я проверяю один раз статью, если нахожу 2-3 ошибки, то останавливаю проверку и отправляю статью на доработку

Если и после доработки ошибки, то забираете статью себе

Поэтому, если с русским языком проблема и Вы не уверены, то лучше не теряйте свое время и мое