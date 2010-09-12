Требуется статья о сайте DCNT.ru

КопирайтингЗакрыт4 заявки165 просмотров
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Требуется статья о сайте www.DCNT.ru

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Статья в районе 900-1200 знаков без пробелов

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Я проверяю один раз статью, если нахожу 2-3 ошибки, то останавливаю проверку и отправляю статью на доработку

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13 лет назад
Cablemaster
58 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
mumitroll_miha
Алексей 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$3
1 день
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