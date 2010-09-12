Требуется статья о сайте DCNT.ru

Нам нужны светлые головы для разработки технического задания под ключ. Требуется разработать концепцию веб-сайта, изложить и подробно описать со всеми подробностями. Проще говоря придумать сайт и описать его со всеми подробностями. Файл в приложении содержит идеи организаторов ...
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