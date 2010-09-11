Написать текст для главной страницы.

КопирайтингЗакрыт15 заявок424 просмотра
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Нужно написать SEO текст с двумя, тремя основными ключевыми словами . Тематика сайта- строительство-> производственная тара.

Если будет эффект-денег не пожалею.

Обязательно нужны примеры работ.

ICQ 237-584-677

13 лет назад
Usan
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Lacky_
Мария 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$10
2 дня
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