Нужен текст для плаката (креативно!)

Есть определенные задачи по рерайтингу новостей на 2 сайта (авто-тематика и парфюмерия). Каждая отрерайтенная новость не менее 800 символов и уникальность по Адвего более 90%. Желательная цена за каждую такую новость не более $1. Если есть ...
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Здравствуйте, нужно написать текст для баннера в стиле плакатов фильма.
Короче говоря как будто фильм называется например "Пикарус" и типа текст там: Скоро на ваших мониторах или экранах.. вместо даты премьеры - адрес сайта. Главное чтобы название запомнилось и было ясно, что это создание сайтов.
типа от создателей сайтов .... и .....
Надо сделать креативно, главное чтобы было запоминающее.
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