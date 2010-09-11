Персональный проект для Коробовой Валерии (hodun)

Нужен обзор рума 888Poker - это новый рум, ему примерно месяц(это не PACIFIC !!!!) Примерно 4000 знаков. Что должно быть в обзоре : http://www.newsaboutpoker.ru/poker-reviews/pokerstars/ - все как и здесь, кроме описания регистрации шаг за шагом. Краткая информация, методы ...