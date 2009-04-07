homons

Юрий Белый homons

 
NaN летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Копирайтер/рерайтер

Копирайтинг, рерайтинг, статьи, тексты, обзоры, аналитика, веб-контент, коммерческие предложения, пресс-релизы и др.

Уникальный авторский текст, написанный с искренним уважением к Русскому Языку.

Заказы на различные темы с соблюдением сроков.

Образование высшее.

Жду Ваши предложения на e-mail – [email protected]

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Отзывы заказчиков
designer2582
Марина 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
1 отзыв
$20
10 баллов
15 лет назад
Поздравление в стихах
Очень быстрая и профессиональная работа....стихотворение получилось очень содержательным, красиво сложенным, были учтены все мои пожелания...Спасибо огромное...!!!
Очень приятно было работать по заказу такого высокопрофессионального в своей области специалиста! Адекватность и конструктивное взаимодействие стали замечательными дополнениями к оперативной оплате заказа. Рекомендую!
Ответный отзыв
Стихи, Песни и Проза
1 отзыв
от $3
от 1 дня
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
от $3
от 1 дня
нет рейтинга