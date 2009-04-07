Копирайтер/рерайтер
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Уникальный авторский текст, написанный с искренним уважением к Русскому Языку.
Заказы на различные темы с соблюдением сроков.
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
15 лет назад
Очень быстрая и профессиональная работа....стихотворение получилось очень содержательным, красиво сложенным, были учтены все мои пожелания...Спасибо огромное...!!!
Ответный отзыв
Очень приятно было работать по заказу такого высокопрофессионального в своей области специалиста! Адекватность и конструктивное взаимодействие стали замечательными дополнениями к оперативной оплате заказа. Рекомендую!
Стихи, Песни и Проза
1 отзыв
от $3
от 1 дня
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
от $3
от 1 дня
нет рейтинга