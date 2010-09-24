Обновить контент сайта приватно для angel_1987

$500
КопирайтингЗавершен3 заявки231 просмотр
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Необходимо полностью освежить текстовую информацию на сайте. Задача состоит в добавлении и изменении некоторых ключевых фраз, пассажей и т.п.

13 лет назад
lermontov-nma
Михаил 
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 отзывов(-2)
Выбранный исполнитель
angel_1987
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$400
20 дней
Все в очередной раз в лучшем виде!!!
С этим человеком хочется сотрудничать и сотрудничать. Только положительные впечатления. Спасибо, Михаил! Удачи в работе!
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