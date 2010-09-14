Приватный заказ для Орловой Светланы (orsvik)

Треубется сделать небольшой технический анализ. Есть график (пример http://www.finam.ru/analysis/jcharts/default.asp?issue=39). Необходимо пояснить этот график - что происходит, что это значит, хорошо это или плохо и т.д. Буквально один два абзаца. Сколько это будет стоить.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется рерайт значительного объема текстовой информации с определенным техническим и медицинским уклоном.
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