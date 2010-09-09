Рерайт 10 статей тематика - города

Нашей компании необходимы тексты для продвижения статьями. Мы специализируемся на услугах по установки, проектирование, сервису и обслуживанию кондиционеров и систем вентиляции воздуха.
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Доброго.
Требуется поиск и рерайт 10 статей тематики города. (про города или город) 1800 знаков без учета пробелов.
В каждой статье 3 слова
Орша
Канск
Дрезна
Цена уже указана в проекте.
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