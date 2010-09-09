Рерайт 10 статей тематика - города

$14
КопирайтингЗакрыт17 заявок374 просмотра
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Доброго.

Требуется поиск и рерайт 10 статей тематики города. (про города или город) 1800 знаков без учета пробелов.

В каждой статье 3 слова

Орша

Канск

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13 лет назад
234sha
41 годПольша
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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