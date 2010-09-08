Рерайты описательной части о новостройках

Здравствуйте

Нужно сделать рерайт описательной части статей о новостройках Москвы и Подмосковья.

Пример: http://1dom.ru/3232

Материал для рерайта ищите на этом или на аналогичных этому сайтах.

Минимальное количество знаков в статье - 500 без пробелов.

Максимальное количество знаков в статье - 800 без пробелов.

Проверять уникальность буду через Advego+выборочно пару предложений через поисковик.

Каждая статья в отдельном файле (Word).

Обязательно прикрепляйте ссылку на страницу с источником.

Размер бюджета - 150$

В заявке указывайте свою цену за 1000 знаков и сроки.

С уважением

Артём