Необходимо сделать шаблон для генерации текста

Добрый вечер.

1) Необходимо вначале продумать и написать как будет выглядеть каждый пункт текста по продаже недвижимости

2) Необходимо сделать шаблон для генерации текстов по продаже недвижимости.

(Необходимо делать для программы Generating The Web, но это не принципиально, т.к. везде формула практически одинаковая {|}, [|] и т.д.)

В приложение прикрепил пример как надо делать генерацию (там показано несколько пунктов).

Всего около 40 пунктов для которых надо составить шаблон.

Отдам предпочтение исполнителю, который сможет сделать сложный шаблон для генерации, с огромным количеством вариантов.

Исполнителю вышлю оставшиеся пункты и покажу пример.

Пишите Ваши цены и сроки.

Спасибо за внимание.