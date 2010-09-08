Задача – нужно написать детализированное (с учётом оптимальности алгоритмов) ТЗ сложного динамического сайта. Требования к помощнику: человек должен хорошо разбираться в веб-программировании, знать, что может быть реализовано, что нет; желательны навыки алгоритмизации. Примечание: помощников может быть ...
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Задача: регулярное написание статей. Тематика – историческая (короче говоря, базироваться каждая статья будет на сторонних источниках, найденных Вами; то бишь не копирайт!).
3 статьи в неделю, статья - до 6000 знаков. 1,5 $ за 1000 знаков.
Ищу исключительно филологов/журналистов, умеющих вкусно и изящно излагать свои мысли в написании.
Оплата - ВебМани. Если нужно - предоплата.
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