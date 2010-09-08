Задача: регулярное написание статей. Тематика – историческая (короче говоря, базироваться каждая статья будет на сторонних источниках, найденных Вами; то бишь не копирайт!).

3 статьи в неделю, статья - до 6000 знаков. 1,5 $ за 1000 знаков.

Ищу исключительно филологов/журналистов, умеющих вкусно и изящно излагать свои мысли в написании.

Оплата - ВебМани. Если нужно - предоплата.