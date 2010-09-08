Здравствуйте! Необходимо выполнить рерайт 20 000 символов. Срок - сегодня 22.00 по Киеву. Исходники мои. 0.8$/1000. Выберу 2 исполнителей по 10 000 каждому.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен рерайт небольшой статьи (прикреплена)
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