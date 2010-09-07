Автомобильному порталу требуются постеры – в форум.

Условия просты: мы даем вам отдельную площадку (автомобильный клуб). Вы регистрируете 15-20 различных пользователей и постите на нашем форуме, ведете живые дискуссии.

Всего требуется составить 300 тем (постов) в одном форуме, в каждом посте (теме) по 5-10 комментов обязательно. За это мы платим вам 50$. После получения оплаты вам выдается новый клуб и работа продолжается.

Работа непыльная и довольно простая. В качестве источника можно использовать другие автомобильные сайты. К примеру, вы получили сайт клуб по Hyundai Getz. Вы идете на другие аналогичные сайты-клубы и берете оттуда посты. Делая небольшой рерайт, вы постите эту информацию в нашем клубе. В каждом посте необходимо хотя бы 5 (а лучше - 10) сообщений. Дискуссия должна быть развернутая и логичная. Не обязательно она должна иметь логический конец, она может быть и прервана, главное, чтобы этот разговор походил на настоящий. Постить ответы необходимо с небольшой задержкой (поэтому на работу дается 3- дня).

В общем, в вашу задачу входит создать активную дискуссию на форуме, сделать, так сказать, “движуху”, чтобы было видно, что в форуме тусуется много народу. Работа для тех, кто сможет быстро перенести посты из одного форума в другой с небольшим рерайтом.

На все возникшие вопросы могу ответить по аське или на почту.

ICQ: 330751594

email: [email protected]