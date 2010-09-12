Наполнение форума. Тема - машиностроение.

Здравствуйте! Мне нужен рерайт текстов/ биографий/ музыкантов. Исходники я даю, нужна уникальность не менее 90%. Мне нужен ответственный рерайтер. Могу дать шанс и новичку, если конечно справится с работой. Возможно долгосрочное сотрудничество.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Форум тематики "машиностроение".
Нужно создать около 100 тем и ответов - тематических и интересных - итого 200 постов.
Таблицу учета работы и дополнительной информации прикрепляю.
Предварительно нужно придумать логины и ФИО для пользователей и отправить их мне, чтобы я создал учетки. Пример в другой таблице. У каждого пользователя нужно заполнить профиль - см. пример.
От одного пользователя можно публиковать не более 2-х тем и 2 ответов. Если задаются вопросы участниками форума, то можно отвечать и более 2-х раз.
Тема должна содержать около 1000 символов с пробелами, быть уникальной, тематической и интересной. Гиперссылки(на источники и примеры) использовать можно только в крайних случаях - лучше цитировать прямо на форуме.
Бюджет:
1 тема - 1 доллар.
1 развернутый (от 300 символов) ответ - 0,5 доллара
1 краткий ответ - 0,25 доллара
Сначала предполагается тестовое задание - 20 тем и 20 ответов.
Интересуют исполнители с техническим образованием и пониманием тематики. других просьба не беспокоить.
Нужно делать по 5 и более тем и ответов в день (итого более 10 постов).
Тестовое задание отмечено желтым цветом в таблице Форум.Копирайтинг.Учет2.xls - см. прикрепленный
бюджет на тестовое - 30 долларов (20 тем и 20 ответов).
Нужно также по диагонали читать, что пишут другие в разделе и не повторять постов.
Далее нужно будет участвовать в дискуссиях пользователей.
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