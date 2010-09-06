Создание мастер-классов по рукоделию

Требование к мастер-классам: не менее 4 фотографий + описание 2500-3000 знаков. Авторство сохраняется.

Сумма оплаты составляет 100 рублей за один мастер-класс на кошелек WMR, либо Яндекс Деньги.

Если у вас есть хобби, или что то вы делаете на заказ, хорошая возможность получить еще за это деньги. Все вопросы в личку, или ICQ 358898881 (администратор проекта)

Уникальность текста и фотографий - обязательна. После публикации на нашем разрешается публикация на ваш мастер класс на нашем сайте с указанием источника.

Так как сайт ориентирован на детей и мам, созданный в процессе мастер-класса шедевр, должен быть воспроизводим женщинами /детьми, и др. людьми не имеющими специальных навыков