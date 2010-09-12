Рерайт медицинского текста на английском

Здравствуйте! Закажем создание и продвижение группы украинского интернет-магазина в вконтакте. Никакого спама, только белые методы! Ждем ваших предложений
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Нужно переписать англоязычный текст на английском медицинской тематики (описание продуктов) англ->англ, в целях уникализации его для поисковых систем. Но текст должен быть не только человеко-понятным, он должен быть качественным и восприниматься западной аудиторией нормально.
размер 21,5к с пробелами.
предпочтение отдам исполнителю с портфолио.
пишите предложения по ценам плиз. по срокам - надо к концу этой недели.
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