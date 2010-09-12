Рерайт медицинского текста на английском

Нужно переписать англоязычный текст на английском медицинской тематики (описание продуктов) англ->англ, в целях уникализации его для поисковых систем. Но текст должен быть не только человеко-понятным, он должен быть качественным и восприниматься западной аудиторией нормально.

размер 21,5к с пробелами.

предпочтение отдам исполнителю с портфолио.

пишите предложения по ценам плиз. по срокам - надо к концу этой недели.