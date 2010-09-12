Рерайт медицинского текста на английском

КопирайтингЗавершен8 заявок206 просмотров
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Нужно переписать англоязычный текст на английском медицинской тематики (описание продуктов) англ->англ, в целях уникализации его для поисковых систем. Но текст должен быть не только человеко-понятным, он должен быть качественным и восприниматься западной аудиторией нормально.

размер 21,5к с пробелами.

предпочтение отдам исполнителю с портфолио.

пишите предложения по ценам плиз. по срокам - надо к концу этой недели.

13 лет назад
shastra
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
Выбранный исполнитель
eugenesheremet
Евгений 
42 годаКитай
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$50
2 дня
Все в срок, текст уникальный, качество хорошее, спасибо!
Отличный заказчик. Нормально объясняет задание,вовремя оплачивает.Спасибо.
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