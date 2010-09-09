Статья на главную страницу

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На главную страницу сайта (игровой сервер игры lineage 2) нужно написать очень качественную статью.
Статья должна содержать красивую историю о самом сервере и мягко убеждать игрока в выборе именно этого сервера.
Статья примерно на 2500-3000 зн.
Жду ваших предложений.
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