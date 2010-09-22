Придумать название программы

$15
КопирайтингЗавершен43 заявки1670 просмотров
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#1$15

Здравствуйте, уважаемые копирайтеры.

Требуется придумать название программы. Программа будет осуществлять учет клиентов, учет договоров, оплаты, выполненных работ, позволит руководителю отслеживать работу сотрудников и контролировать их активность в сфере продаж. Программа ориентирована на небольшие организации.

Требуется название: запоминающееся и достаточно несложное, которое нормально приживется в повседневной жизни, лучше состоящее из одного слова. Не хочется, чтобы пользователи в разговоре ломали язык какой-нибудь аббревиатурой или чем-то сложным.

Желательно, чтобы на данное название можно было зарегистрировать одноименный домен в зоне.ру

13 лет назад
teut
47 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
9 отзывов
Победитель конкурса
sunsmile
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
#1
Предложила наиболее интересный и подходящий вариант + со свободным доменом. Спасибо!
Замечательный заказчик. Четкая формулировка задач+моментальная оплата работы=только приятные эмоции от сотрудничества. Спасибо:)
Заявки фрилансеров
sunsmile
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
#1
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