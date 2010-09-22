# 1 — $ 15

Здравствуйте, уважаемые копирайтеры.

Требуется придумать название программы. Программа будет осуществлять учет клиентов, учет договоров, оплаты, выполненных работ, позволит руководителю отслеживать работу сотрудников и контролировать их активность в сфере продаж. Программа ориентирована на небольшие организации.

Требуется название: запоминающееся и достаточно несложное, которое нормально приживется в повседневной жизни, лучше состоящее из одного слова. Не хочется, чтобы пользователи в разговоре ломали язык какой-нибудь аббревиатурой или чем-то сложным.

Желательно, чтобы на данное название можно было зарегистрировать одноименный домен в зоне.ру