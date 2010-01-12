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Отзывы заказчиков
$15
6 баллов
11 лет назад
Ответный отзыв
Хороший, надежный заказчик, с которым приятно работать. Спасибо за конкурс:)
$15
10 баллов
15 лет назад
Предложила наиболее интересный и подходящий вариант + со свободным доменом. Спасибо!
Ответный отзыв
Замечательный заказчик. Четкая формулировка задач+моментальная оплата работы=только приятные эмоции от сотрудничества. Спасибо:)
$20
10 баллов
15 лет назад
Оксана предложила несколько интересных вариантов, один из которых и стал победителем. Спасибо за приятное сотрудничество.
Ответный отзыв
Как всегда, только положительные эмоции от сотрудничества. Интересный проект, мгновенная оплата - все замечательно:)
$5
10 баллов
15 лет назад
Оксана представила свой вариант текста на конкурс - ее работа оказалась наиболее интересной. Спасибо.
Ответный отзыв
Надежный заказчик, четко формулирующий задачу и мгновенно оплачивающий работу. Спасибо за интересный проект:)
$33
10 баллов
15 лет назад
Поздравляю Оксану с победой в конкурсе слогона для кислородной воды. Работы выполнила на отлично!
Ответный отзыв
Замечательный заказчик, четко формулирующий требования к работе. С оплатой никаких проблем: все быстро и четко. Спасибо за приятное сотрудничество:)
Копирайтинг
11 отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга