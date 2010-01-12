sunsmile

Оксана sunsmile

 
39 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
seo-контент, статьи, продающие тексты, нейминг

Отзывы заказчиков

funkster
43 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 отзывов
$15
6 баллов
11 лет назад
Придумать слоган + о проекте
ok
Хороший, надежный заказчик, с которым приятно работать. Спасибо за конкурс:)
Ответный отзыв
teut
49 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
9 отзывов
$15
10 баллов
15 лет назад
Придумать название программы
Предложила наиболее интересный и подходящий вариант + со свободным доменом. Спасибо!
Замечательный заказчик. Четкая формулировка задач+моментальная оплата работы=только приятные эмоции от сотрудничества. Спасибо:)
Ответный отзыв
AlekartRu
Максим 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
15 лет назад
Подобрать доменное имя
Оксана предложила несколько интересных вариантов, один из которых и стал победителем. Спасибо за приятное сотрудничество.
Как всегда, только положительные эмоции от сотрудничества. Интересный проект, мгновенная оплата - все замечательно:)
Ответный отзыв
Alek001
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$5
10 баллов
15 лет назад
Текст на главную (промо) страницу
Оксана представила свой вариант текста на конкурс - ее работа оказалась наиболее интересной. Спасибо.
Надежный заказчик, четко формулирующий задачу и мгновенно оплачивающий работу. Спасибо за интересный проект:)
Ответный отзыв
Rusdrive
Андрей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 отзывов
$33
10 баллов
15 лет назад
2 рекламных слогана для кислородной воды
Поздравляю Оксану с победой в конкурсе слогона для кислородной воды. Работы выполнила на отлично!
Замечательный заказчик, четко формулирующий требования к работе. С оплатой никаких проблем: все быстро и четко. Спасибо за приятное сотрудничество:)
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11 отзывов
от $1
от 1 дня
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