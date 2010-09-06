Рерайтинг. 10 новостей в сутки. Новость – до 1500 знаков.

Итак, нужно 10 новостей в сутки. Тематика – простая (на выбор большое кол-во категорий, в целом объединённых гуманитарной направленностью).

0,75 $ за 1000 знаков. Новость – до 1500 знаков.

Требования высоки (!): уникальность, интересность, грамматическая «чистота».

Если пишите с орфографическими ошибками – даже не отвечайте. Новости – для людей (!).

Длительность – полгода. Оплата – как удобно (возможна предоплата).

Ещё раз подчеркну! Очень строго оцениваем! Тройная проверка. Школьники или люди, пишущие для поисковиков, не интересуют! Уровень правописания – как на ведущих информационных лентах! В качестве исполнителя я вижу грамотного филолога/журналиста, располагающего большим количеством свободного времени, ответственного и стабильного.

Актуально в течение 2 суток. Оставляйте ICQ. Спасибо:)