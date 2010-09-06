Обзор сетевого оборудования

Необходимо написать обзор следующего сетевого оборудования:

d-link dir-300

d-link dir-320

d-link dir-100

asus wl 520gc

asus rt g32

Обзор состоит из двух абзацев - достоинства модели и ее недостатки. (упор делать на недостатки)

Каждый обзор не более 1000 знаков

Стиль изложения сухой, информационный, от первого лица (специалист по настройке сетевого оборудования), никаких превосходящих степеней, только по существу.

Прежде всего интересует взаимодействие указанных моделей с московскими интернет провайдерами (

Corbina

Qwerty

Акадо

Стрим

NetByNet)

Для получения необходимой информации используйте поиск на форумах вышеупомянутых организаций, а также форумах D-link и Asus

С выбранным исполнителем продолжим взаимодействовать, работы много.

Особый приоритет получат исполнители уже выполнявшие подобные задания, необходимо показать пример

Указывайте цену, сроки. Оплата по факту.