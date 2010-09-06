Обзор сетевого оборудования

Рерайтинг. 10 новостей в сутки. Новость – до 1500 знаков. Итак, нужно 10 новостей в сутки. Тематика – простая (на выбор большое кол-во категорий, в целом объединённых гуманитарной направленностью). 0,75 $ за 1000 знаков. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать обзор следующего сетевого оборудования:
d-link dir-300
d-link dir-320
d-link dir-100
asus wl 520gc
asus rt g32
Обзор состоит из двух абзацев - достоинства модели и ее недостатки. (упор делать на недостатки)
Каждый обзор не более 1000 знаков
Стиль изложения сухой, информационный, от первого лица (специалист по настройке сетевого оборудования), никаких превосходящих степеней, только по существу.
Прежде всего интересует взаимодействие указанных моделей с московскими интернет провайдерами (
Corbina
Qwerty
Акадо
Стрим
NetByNet)
Для получения необходимой информации используйте поиск на форумах вышеупомянутых организаций, а также форумах D-link и Asus
С выбранным исполнителем продолжим взаимодействовать, работы много.
Особый приоритет получат исполнители уже выполнявшие подобные задания, необходимо показать пример
Указывайте цену, сроки. Оплата по факту.
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