Составление анкоров

Ищется составитель грамотных анкоров (не генерация) для ссылочного продвижения по заданным ключам.

Общее количество анкоров в первом заказе будет не менее 400. Если устроит цена/качество первого заказа, последует еще не менее 5 таких заказов.

Указывайте в проекте стоимость за 1 анкор, сроки написания, примеры работы (ссылка на портфолио к примеру).

Обязательно! смотрите примеры желаемого во вложении.

PS Огромная просьба не писать в аську и личку.