Составление анкоров

КопирайтингЗакрыт5 заявок183 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищется составитель грамотных анкоров (не генерация) для ссылочного продвижения по заданным ключам.

Общее количество анкоров в первом заказе будет не менее 400. Если устроит цена/качество первого заказа, последует еще не менее 5 таких заказов.

Указывайте в проекте стоимость за 1 анкор, сроки написания, примеры работы (ссылка на портфолио к примеру).

Обязательно! смотрите примеры желаемого во вложении.

PS Огромная просьба не писать в аську и личку.

13 лет назад
tokareff
Алексей 
48 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
год назад
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