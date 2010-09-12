GeorgyUshakov

3D, машиностроение, САПР, web-дизайн, администрирование

Создание сайтов «с нуля» на Joomla!, Drupal, Wordpress рубин-риэлт.рф; доработка сайтов (пример – veretye.ru; Битрикс); выбор/настройка CMS, наполнение контентом и графикой; создание оригинальной 2D- и 3D-графики «с нуля», разработка логотипов, значков, иконок, баннеров, подготовка печатной продукции; внесение регулярных правок, модерация, поддержка сайтов, установка и наполнение магазинов; подбор, поддержка функционирования, регистрация доменов и хостингов, системное администрирование и поддержка, настройка локального ПО; создание сотен 3D-моделей по размерам, с использованием 3D-сканирования для машиностроения, других видов промышленности, визуализация интерьеров и объектов симуляция; встраивание 3D-анимации в html-код, успешно занимаюсь копирайтом около 7 лет.

Высшее образование

2019

Пермский государственный университет, Пермь

Современных иностранных языков и литератур, Лингвистика. Перевод и переводоведение. Английский, испанский.

2016

Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь

Аэрокосмический, ТРД "Основы газотурбинной техники"

2007

Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь

Механико-технологический (автоматизированные системы), Технология машиностроения