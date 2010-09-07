Рерайт 5 статей

Нужны статьи. Уникальность минимум 97%. Всего 5 статей. Ключевые слова (запросы) в каждой статей по 2 раза каждый: "аранжировка" "уроки аранжировки" Запросы должны быть разбросаны по статье, а не в одном абзаце. Статьи нужны 2050-2100 знаков. Поиск с исполнителя. Цена за статью?
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Нужны статьи. Уникальность минимум 97%.
Всего 5 статей.
Ключевые слова (запросы) в каждой статей по 2 раза каждый:
"запись вокала"
"музыкальная студия"
Запросы должны быть разбросаны по статье, а не в одном абзаце.
Статьи нужны 2050-2100 знаков. Поиск с исполнителя.
Цена за статью?
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