Рерайт 10 статей - Строительство

$13
КопирайтингЗавершен9 заявок320 просмотров
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Доброго.

Требуется поиск и рерайт 10 статей на тему Строительство. Статьи объемом 1800 знаков без учета пробелов.

Рерайт глубокий.

Слова которые должны быть в статье

окна ПВХ

дизайн интерьера

строительство

Цена уже указана в проекте!

Срок - 3 дня.

13 лет назад
234sha
41 годПольша
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
KareninaAnna
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
15 дней назад
13 лет назад
$13
3 дня
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Алексей - чрезвычайно порядочный заказчик. Сотрудничество с ним доставляет удовольствие, а работаем мы уже довольно долго! Спасибо Вам за интересные заказы и своевременную оплату.
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