autopeople

Вам предоставляется площадка (автомобильный форум), на которой вы регистрируете 10 различных пользователей (у каждого пользователя должен быть максимально заполнен профиль, должна быть аватарка, указан автомобиль, на котором он катается – машина, которой посвящен клуб, разумеется, ...
- $70Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Работа интересная, с быстрым заработком. Вы составляете описание предложенной вам модели автомобиля, мы его проверяем, получаете деньги, продолжаем работу, выдавая другую модель. Результатом вашей работы должен быть полностью составленный клуб с текстом и фотографиями.В самой ...Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Ваша задача – составление FAQ по предложенной модели автомобиля (например, Hyundai Getz). Мы выдаем вам сайт-клуб по модели, над которым вам предстоит работать, вы заполняете его полезными постами. Чем больше постов вы будете делать, и ...Копирайтингнет заявокЗакрыт13 лет назад
- $70
Вам предоставляется площадка (автомобильный форум), на которой вы регистрируете 10 различных пользователей (у каждого пользователя должен быть максимально заполнен профиль, должна быть аватарка, указан автомобиль, на котором он катается – машина, которой посвящен клуб, разумеется, ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт13 лет назад
Ваша задача – составление FAQ по предложенной модели автомобиля (например, Hyundai Getz). Мы выдаем вам сайт-клуб по модели, над которым вам предстоит работать, вы заполняете его полезными постами. Чем больше постов вы будете делать, и ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Работа интересная, с быстрым заработком. Вы составляете описание предложенной вам модели автомобиля, мы его проверяем, получаете деньги, продолжаем работу, выдавая другую модель. Результатом вашей работы должен быть полностью составленный клуб с текстом и фотографиями.В самой ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $70
Крупному российскому автомобильному порталу требуются постеры в форум. Работа для усидчивых и терпеливых людей, нормально относящихся к электронной дискуссии с самим же собой. Описание вакансии: Вам предоставляется площадка (автомобильный форум), на ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Работа для творческих людей, интересующихся автомобилями. Автомобильному порталу AutoPeople.Ru требуется удаленный работник для работы в форуме. Ваша задача – составление FAQ по предложенной модели автомобиля (например, Hyundai Getz). Мы выдаем вам сайт-клуб ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Работа интересная, с быстрым заработком. Вы составляете описание предложенной вам модели автомобиля, мы его проверяем, получаете деньги, продолжаем работу, выдавая другую модель. Результатом вашей работы должен быть архив с содержанием текста и фотографиями. Также в ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Работа интересная, с быстрым заработком. Вы составляете описание предложенной вам модели автомобиля, мы его проверяем, получаете деньги, продолжаем работу, выдавая другую модель. Результатом вашей работы должен быть архив с содержанием текста и фотографиями. Также в ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Работа для творческих людей, интересующихся автомобилями. Автомобильному порталу AutoPeople.Ru требуется удаленный работник для работы в форуме. Ваша задача – составление FAQ по предложенной модели автомобиля (например, Hyundai Getz). Мы выдаем вам сайт-клуб по модели, ...Копирайтингнет заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Крупному российскому автомобильному порталу требуются постеры – в форум. Работа для усидчивых и терпеливых людей, нормально относящихся к электронной дискуссии с самим же собой. Работа весьма интересная, с быстрым заработком. Описание вакансии: Вам предоставляется ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Работа интересная, с быстрым заработком. Вы составляете описание предложенной вам модели автомобиля, мы его проверяем, получаете деньги, продолжаем работу, выдавая другую модель. Результатом вашей работы должен быть архив с содержанием текста и фотографиями. В тексте ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт13 лет назад
Работа для творческих людей, интересующихся автомобилями. Автомобильному порталу AutoPeople.Ru требуется удаленный работник для работы в форуме. Ваша задача – составление FAQ по предложенной модели автомобиля (например, Hyundai Getz). Мы выдаем вам сайт-клуб по модели, над ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Автомобильному порталу требуются постеры – в форум. Условия просты: мы даем вам отдельную площадку (автомобильный клуб). Вы регистрируете 15-20 различных пользователей и постите на нашем форуме, ведете живые дискуссии. Всего требуется составить 150 тем (постов) ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Работа для творческих людей, интересующихся автомобилями. Автомобильному порталу AutoPeople.Ru требуется удаленный работник для работы в форуме. Ваша задача – составление FAQ по предложенной модели автомобиля (например, Hyundai Getz). Мы выдаем вам сайт-клуб по модели, над ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Автомобильному порталу требуется контент-менеджер. В ваши обязанности входит составление подробного описания по автомобилю. Вам выдается клуб по конкретной модели автомобиля, и вы собираете по этой модели всю возможную полезную информацию. Пример работы можно посмотреть тут ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Автомобильному порталу требуются постеры – в форум. Условия просты: мы даем вам отдельную площадку (автомобильный клуб). Вы регистрируете 15-20 различных пользователей и постите на нашем форуме, ведете живые дискуссии. Всего требуется составить 200 тем (постов) ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт13 лет назад
Работа для творческих людей, интересующихся автомобилями. Автомобильному порталу AutoPeople.Ru требуется удаленный работник для работы в форуме. Ваша задача – составление FAQ по предложенной модели автомобиля (например, Hyundai Getz). Мы выдаем вам сайт-клуб по модели, над ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Автомобильному порталу требуются постеры – в форум. Условия просты: мы даем вам отдельную площадку (автомобильный клуб). Вы регистрируете 15-20 различных пользователей и постите на нашем форуме, ведете живые дискуссии. Всего требуется составить 300 тем (постов) ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт13 лет назад