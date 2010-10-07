autopeople

Павел autopeople

 
35 летРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Куратор автомобильной соц. сети

  • Работа на автомобильном форуме

    $70

    Вам предоставляется площадка (автомобильный форум), на которой вы регистрируете 10 различных пользователей (у каждого пользователя должен быть максимально заполнен профиль, должна быть аватарка, указан автомобиль, на котором он катается – машина, которой посвящен клуб, разумеется, ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Подробное описание автомобиля

    $50

    Работа интересная, с быстрым заработком. Вы составляете описание предложенной вам модели автомобиля, мы его проверяем, получаете деньги, продолжаем работу, выдавая другую модель. Результатом вашей работы должен быть полностью составленный клуб с текстом и фотографиями.В самой ...

    HTML
    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Составить FAQ по машине

    $250

    Ваша задача – составление FAQ по предложенной модели автомобиля (например, Hyundai Getz). Мы выдаем вам сайт-клуб по модели, над которым вам предстоит работать, вы заполняете его полезными постами. Чем больше постов вы будете делать, и ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Работа на автомобильном форуме

    $70

    Вам предоставляется площадка (автомобильный форум), на которой вы регистрируете 10 различных пользователей (у каждого пользователя должен быть максимально заполнен профиль, должна быть аватарка, указан автомобиль, на котором он катается – машина, которой посвящен клуб, разумеется, ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • FAQ по авто. Для знающих автотематику.

    Ваша задача – составление FAQ по предложенной модели автомобиля (например, Hyundai Getz). Мы выдаем вам сайт-клуб по модели, над которым вам предстоит работать, вы заполняете его полезными постами. Чем больше постов вы будете делать, и ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищем контент-менеджера для автосайта

    $50

    Работа интересная, с быстрым заработком. Вы составляете описание предложенной вам модели автомобиля, мы его проверяем, получаете деньги, продолжаем работу, выдавая другую модель. Результатом вашей работы должен быть полностью составленный клуб с текстом и фотографиями.В самой ...

    HTML
    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Работа на автомобильном форуме

    $70

    Крупному российскому автомобильному порталу требуются постеры в форум. Работа для усидчивых и терпеливых людей, нормально относящихся к электронной дискуссии с самим же собой. Описание вакансии: Вам предоставляется площадка (автомобильный форум), на ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание FAQ по автомобилю

    $250

    Работа для творческих людей, интересующихся автомобилями. Автомобильному порталу AutoPeople.Ru требуется удаленный работник для работы в форуме. Ваша задача – составление FAQ по предложенной модели автомобиля (например, Hyundai Getz). Мы выдаем вам сайт-клуб ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Составление подробного описания по авто

    $50

    Работа интересная, с быстрым заработком. Вы составляете описание предложенной вам модели автомобиля, мы его проверяем, получаете деньги, продолжаем работу, выдавая другую модель. Результатом вашей работы должен быть архив с содержанием текста и фотографиями. Также в ...

    HTML
    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Составление подробного описания по авто

    $50

    Работа интересная, с быстрым заработком. Вы составляете описание предложенной вам модели автомобиля, мы его проверяем, получаете деньги, продолжаем работу, выдавая другую модель. Результатом вашей работы должен быть архив с содержанием текста и фотографиями. Также в ...

    HTML
    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание FAQ по автомобилю

    Работа для творческих людей, интересующихся автомобилями. Автомобильному порталу AutoPeople.Ru требуется удаленный работник для работы в форуме. Ваша задача – составление FAQ по предложенной модели автомобиля (например, Hyundai Getz). Мы выдаем вам сайт-клуб по модели, ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Общение на форуме

    $100

    Крупному российскому автомобильному порталу требуются постеры – в форум. Работа для усидчивых и терпеливых людей, нормально относящихся к электронной дискуссии с самим же собой. Работа весьма интересная, с быстрым заработком. Описание вакансии: Вам предоставляется ...

    Общение на форумах
    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Составление подробного описания по авто

    Работа интересная, с быстрым заработком. Вы составляете описание предложенной вам модели автомобиля, мы его проверяем, получаете деньги, продолжаем работу, выдавая другую модель. Результатом вашей работы должен быть архив с содержанием текста и фотографиями. В тексте ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Составление FAQ по модели автомобиля

    Работа для творческих людей, интересующихся автомобилями. Автомобильному порталу AutoPeople.Ru требуется удаленный работник для работы в форуме. Ваша задача – составление FAQ по предложенной модели автомобиля (например, Hyundai Getz). Мы выдаем вам сайт-клуб по модели, над ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Общение на автомобильном форуме

    $50

    Автомобильному порталу требуются постеры – в форум. Условия просты: мы даем вам отдельную площадку (автомобильный клуб). Вы регистрируете 15-20 различных пользователей и постите на нашем форуме, ведете живые дискуссии. Всего требуется составить 150 тем (постов) ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Составление автомобильного FAQ

    Работа для творческих людей, интересующихся автомобилями. Автомобильному порталу AutoPeople.Ru требуется удаленный работник для работы в форуме. Ваша задача – составление FAQ по предложенной модели автомобиля (например, Hyundai Getz). Мы выдаем вам сайт-клуб по модели, над ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Автомобильному клубу – рерайтер, контентщик

    $50

    Автомобильному порталу требуется контент-менеджер. В ваши обязанности входит составление подробного описания по автомобилю. Вам выдается клуб по конкретной модели автомобиля, и вы собираете по этой модели всю возможную полезную информацию. Пример работы можно посмотреть тут ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Общение на автомобильном форуме

    $50

    Автомобильному порталу требуются постеры – в форум. Условия просты: мы даем вам отдельную площадку (автомобильный клуб). Вы регистрируете 15-20 различных пользователей и постите на нашем форуме, ведете живые дискуссии. Всего требуется составить 200 тем (постов) ...

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Составление автомобильного FAQ

    Работа для творческих людей, интересующихся автомобилями. Автомобильному порталу AutoPeople.Ru требуется удаленный работник для работы в форуме. Ваша задача – составление FAQ по предложенной модели автомобиля (например, Hyundai Getz). Мы выдаем вам сайт-клуб по модели, над ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создать активную дискуссию на автомобильном форуме

    $50

    Автомобильному порталу требуются постеры – в форум. Условия просты: мы даем вам отдельную площадку (автомобильный клуб). Вы регистрируете 15-20 различных пользователей и постите на нашем форуме, ведете живые дискуссии. Всего требуется составить 300 тем (постов) ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад
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