Общение на автомобильном форуме

На постоянную работу. Размещение объявлений вручную на досках. 2 руб./объявление. Оплата сразу по факту размещения через яндекс-деньги.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Автомобильному порталу требуются постеры – в форум.
Условия просты: мы даем вам отдельную площадку (автомобильный клуб). Вы регистрируете 15-20 различных пользователей и постите на нашем форуме, ведете живые дискуссии.
Всего требуется составить 200 тем (постов) в одном форуме, в каждом посте (теме) по 10 комментов обязательно. За это мы платим вам 40$. После получения оплаты вам выдается новый клуб и работа продолжается.
Работа непыльная и довольно простая. В качестве источника можно использовать другие автомобильные сайты. К примеру, вы получили сайт клуб по Hyundai Getz. Вы идете на другие аналогичные сайты-клубы и берете оттуда посты. Делая качественный рерайт, вы постите эту информацию в нашем клубе. Дискуссия должна быть развернутая и логичная. Не обязательно она должна иметь логический конец, она может быть и прервана, главное, чтобы этот разговор походил на настоящий. Постить ответы необходимо с небольшой задержкой (поэтому на работу дается 3- дня).
В общем, в вашу задачу входит создать активную дискуссию на форуме, сделать, так сказать, “движуху”, чтобы было видно, что в форуме тусуется много народу. Работа для тех, кто сможет быстро перенести посты из одного форума в другой с небольшим рерайтом.
ВАЖНО: не более 50% постов в топике могут содержать менее 20 слов!
На все возникшие вопросы могу ответить по аське или на почту.
ICQ: 330751594
email: [email protected]
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