Наполнение интернет-магазина

Наполнение сайтовЗакрыт20 заявок313 просмотров
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Здравствуйте!

Требуются наполнение интернет-магазина (освещение)

Контент из каталога производителей. Необходимо вводить характеристики товара, которые будт указаны в каталоге и/или прайс-листе + 2 фото (большое и малое).

Цена 3-р. позиция. Срок 7 рабочих дней.

Каталоги буутт предоставлен выбранному исполнителю.

13 лет назад
tanagur
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Slayer_007
Вячеслав 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$1
1 день
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