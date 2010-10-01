Добавление новостей на сайт

$15
Наполнение сайтовЗакрыт9 заявок283 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На сайт онлайн фильмов требуется команда журналистов для добавления фильмов.

Публикация состоит из постера, описания фильма и кода плеера. Размещаемая публикация должна быть оформлена строго по шаблону принятому на сайте (ничего сложного нет), повторы также не допустимы. Особых требований к уникальности контента нет.

Оплата $15 за 100 добавленных фильмов.

+

Есть ещё один сайт , и тоже онлайн фильмы :

добавлять в 2 раза проще чем в первом сайте , но и цена за 100 фильмов 10$

Кого интересует пишим в личку и там оставляем свою icq .

(если Вы этим не занимались и не умеете , лучше даже не пишите . учить не кого не буду - покажу пример.)

13 лет назад
E1ekTro111
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Раскидать объявления по доскам

    $50

    Есть несколько объявлений об аренде музыкальной аппаратуры и барабанов (текст и 2-3 фото). задача: раскидать онтопиком по тематичкеским доскам объявлений с не менее чем 500 уникальными посетителями в день. по результатам предоставить отчёт в excel: логин-пароль, ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Публикация новостей

    Публикация новостей через админку (wordpress) из открытых источников (предоставлю) . 1. Опыт в ведении блога или любого другого сайта на движке wordpress 2. Публикация новостей с картинкой по одной-две в каждую категорию ежедневно, кроме выходных. Оплата за ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Добавление фильмов на сайт

    Нужен человек который будет добавлять фильмы на сайт. Все фильмы лежат в группе в Вконтакте. Что нужно добавлять: 1. Название фильма 2. Описание фильма с Кинопоиска. 3. Код видео из группы ВКонтакте, и там изменить одну цифру. 4. Категорию фильма с ...

    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Работа с трекерами

    $1000

    Нужен человек, имеющий опыт работы с топовыми мировыми ттрекерами. Задача - ежедневно выкачивать контент+держать ратио(сервера и каналы для этого мы предоставим). Платим 200-1000$ в зависимости от результатов.

    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Проект для LMV

    $20

    Проект: "Разослать по базе Excel заказчика ~2500 писем" База предоставляется Исполнителю в Excel формате. В базе находится ~2500 электронных почтовых ящиков. Условия: 1. Рассылка должна производиться с адреса email, реквизиты которого (account, password, POP3 и SMTP) предоставит Заказчик ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Разослать письма по базе Excel заказчика

    $10

    Всем добрый день! Проект: "Разослать по базе Excel заказчика ~3000 писем" База предоставляется Исполнителю в Excel формате. В базе находится ~3000 электронных почтовых ящиков. Условия: 1. Рассылка должна производиться с адреса email, реквизиты которого (account, password, POP3 и SMTP) ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужно заполнить сайт

    Итак, есть сайт http://klimatsys.ru/ двигло WebAsyst Shop-Script нужно каждому товару по возможности добавить фото и описание. Интересует цена - сроки, позиций много цену можно разбить по критериям: Если 1000 позиций - цена такая Если 5000 позиций - такая, ...

    Наполнение сайтов14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Составить список порталов.

    Добрый день. Задача: Нужно составить списко порталов, где есть возможность подать объявление о продаже крупного производственного объекта, который находится в Латвии. Список нужно разбить по странам. Интересует Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан, страны СНГ. Маленькие доски объявлений с маленькой посещаемостью ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад