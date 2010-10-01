Добавление новостей на сайт

На сайт онлайн фильмов требуется команда журналистов для добавления фильмов.

Публикация состоит из постера, описания фильма и кода плеера. Размещаемая публикация должна быть оформлена строго по шаблону принятому на сайте (ничего сложного нет), повторы также не допустимы. Особых требований к уникальности контента нет.

Оплата $15 за 100 добавленных фильмов.

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Есть ещё один сайт , и тоже онлайн фильмы :

добавлять в 2 раза проще чем в первом сайте , но и цена за 100 фильмов 10$

Кого интересует пишим в личку и там оставляем свою icq .

(если Вы этим не занимались и не умеете , лучше даже не пишите . учить не кого не буду - покажу пример.)