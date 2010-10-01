Добавление новостей на сайт

Есть несколько объявлений об аренде музыкальной аппаратуры и барабанов (текст и 2-3 фото). задача: раскидать онтопиком по тематичкеским доскам объявлений с не менее чем 500 уникальными посетителями в день. по результатам предоставить отчёт в excel: логин-пароль, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайт онлайн фильмов требуется команда журналистов для добавления фильмов.
Публикация состоит из постера, описания фильма и кода плеера. Размещаемая публикация должна быть оформлена строго по шаблону принятому на сайте (ничего сложного нет), повторы также не допустимы. Особых требований к уникальности контента нет.
Оплата $15 за 100 добавленных фильмов.
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Есть ещё один сайт , и тоже онлайн фильмы :
добавлять в 2 раза проще чем в первом сайте , но и цена за 100 фильмов 10$
Кого интересует пишим в личку и там оставляем свою icq .
(если Вы этим не занимались и не умеете , лучше даже не пишите . учить не кого не буду - покажу пример.)
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