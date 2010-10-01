Добавление фильмов на сайт

Нужен человек который будет добавлять фильмы на сайт.

Все фильмы лежат в группе в Вконтакте.

Что нужно добавлять:

1. Название фильма

2. Описание фильма с Кинопоиска.

3. Код видео из группы ВКонтакте, и там изменить одну цифру.

4. Категорию фильма с Кинопоиска.

5. Сохранить обложку фильма с кинопоиска у себя в отдельную папку, после добавления фильмов скинуть папку мне.

Плачу 50 копеек за фильм. В дальнейшем рубль за фильм. Работы много. Надеюсь на постоянное сотрудничество.

Бююджет не обсуждается. Заявки открыты.