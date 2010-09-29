Заливка статей на сайты

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Нужен человек для опыта работы на движках ДЛЕ, Джумла и Zebrum , для заливки статей на сайты, настройки категорий и т.п

Проектов много, работа на долгосрочной перспективе.

Как правило на каждый сайт нужно залить по 50-100 статей.

Оплата сдельная, обсуждается.

13 лет назад
MadeinM
Любовь 
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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