Заливка статей на сайты

Нужен человек для опыта работы на движках ДЛЕ, Джумла и Zebrum , для заливки статей на сайты, настройки категорий и т.п

Проектов много, работа на долгосрочной перспективе.

Как правило на каждый сайт нужно залить по 50-100 статей.

Оплата сдельная, обсуждается.