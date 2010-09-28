Заполнение раздела сайта контентом (Joomla)

Требуется наполнить форум темами, скопированными с другого форума и обработанными. Обработка простая, делается в екселе за 2 секунды (макрос написать для автозамены). Так же, если в теле темы присутствуют картинки, их надо залить на наш фотохостинг. Тем тысячи. ...