Наполнение интернет-магазина (рерайт)

Необходимо добавить описания в интернет-магазин для новых товаров. Тематика - декоративная косметика/средства по уходу.

Сами описания необходимо искать на сайтах производителей и делать качественный реврайт + добавить 2-3 фотки. Всего новых товаров порядка тисячи.

Все будет делаться через админку. Сроки 2 недели.

Первых 5-10 штук для оценки, если все нравится - работаем дальше.

Возможна поэтапная оплата. Предоплата исключена!

Обязательно указывайте опыт работы и небольшой пример реврайта.