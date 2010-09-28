Наполнение интернет-магазина (рерайт)

$100
Наполнение сайтовЗакрыт8 заявок282 просмотра
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Необходимо добавить описания в интернет-магазин для новых товаров. Тематика - декоративная косметика/средства по уходу.

Сами описания необходимо искать на сайтах производителей и делать качественный реврайт + добавить 2-3 фотки. Всего новых товаров порядка тисячи.

Все будет делаться через админку. Сроки 2 недели.

Первых 5-10 штук для оценки, если все нравится - работаем дальше.

Возможна поэтапная оплата. Предоплата исключена!

Обязательно указывайте опыт работы и небольшой пример реврайта.

13 лет назад
stogram
40 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад