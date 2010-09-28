Разместить резюме на сайтах работы

Требуется наполнить пустой интернет форум сообщениями, создав при этом эффект "живого" форума на котором активно ведутся дискуссии. Тематика форума: PlayStation 3 JailBreak разделы форума: Взлом и модификация PlayStation 3 aka PS3 JailBreak - - Новости сцены PS3 JailBreak - - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте. Это резюме нужно разослать на все сайты, которые предоставляет гугл и яндекс на Украине и Киеву ( репетитор, гувернантка, работа и пр. ) ( первые три страницы гугла) + все сайты о работе и агенства по трудоустройству на Украине. + 10 украинских форумов
Как отчет, предоставить ссылки на размещенные сайты.
- Похожие заказы
- Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Добавление описаний и характеристик товаров в интернет-магазин. Тематика электроника. Движек cs-cartЗакрыт13 лет назад
Необходимо умение работать с элек.почтой. Имеется архив почты за 8 лет, необходимо удалить ненужные письма, а нужные - рассортировать по тематическим папкам. Работа на месяц.Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо наполнить товарами интерент магазин косметики (копи/паст) на Joomla! 1.5, Virtuemart 1.1. Картинка и описание. Всего около 600 позиций. Указывайте, пожалуйста стоимость работы.Завершен13 лет назад
Ручное размещение объявлений на досках Сколько будет стоить одно? ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)Завершен13 лет назад
Требуется разместить прайс-лист (предложение) на досках объявления по России и сделать тематическую mail рассылку.Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Ежедневно, в одном регионе, подавать объявление несколько раз в день в определенное время (по 2-3 объявления)Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $560
- Написание контента для сайта FPM и всех его разделов с ключиками - Начальная сумма проекта 560 вмз - Срок 2-3 недели Детали оговорены в ICQЗавершен13 лет назад
Необходимо заполнить сегодня сайт информацией: объем работы – до 40 фото (точно не считала). +несколько текстовых страниц. Все через админку MOD X. Перенести инфо со старого сайта на ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт13 лет назад
Доброго дня! Необходимо наполнить сайт контентом. В аттаче ТЗ. Сроки до 28.09.2010 12.00 Система управления сайтом MODx. Доступы дам после выбора исполнителя. Жду Ваших ответов. Не забывайте указывать Вашу стоимость. Спасибо.Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт13 лет назад