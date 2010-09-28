Разместить резюме на сайтах работы

$10
Наполнение сайтовЗакрыт6 заявок234 просмотра
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Здравствуйте. Это резюме нужно разослать на все сайты, которые предоставляет гугл и яндекс на Украине и Киеву ( репетитор, гувернантка, работа и пр. ) ( первые три страницы гугла) + все сайты о работе и агенства по трудоустройству на Украине. + 10 украинских форумов

Как отчет, предоставить ссылки на размещенные сайты.

13 лет назад
Irchy
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад