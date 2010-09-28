Разместить резюме на сайтах работы

Здравствуйте. Это резюме нужно разослать на все сайты, которые предоставляет гугл и яндекс на Украине и Киеву ( репетитор, гувернантка, работа и пр. ) ( первые три страницы гугла) + все сайты о работе и агенства по трудоустройству на Украине. + 10 украинских форумов

Как отчет, предоставить ссылки на размещенные сайты.