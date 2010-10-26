Наполнение интернет-магазина (copy/past)

Владимир для меня наполнял товарами интерент магазин косметики. Хотя конкретных сроков по выполнению работы небыло, работу выполнил за 2 дня (500 позиций). Работу выполнил более чем корректно, быстро и даже предложил свои идеи по дизайну и функционалу, которые пришлись очень кстати!!! Работать с Владимиром одно удовольствие - очень отзывчивый человек! Моя оценка +10 и надеюсь на дольнейшее сотрудничество.