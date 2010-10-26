Наполнение интернет-магазина (copy/past)

Наполнение сайтовЗавершен32 заявки445 просмотров
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Необходимо наполнить товарами интерент магазин косметики (копи/паст) на Joomla! 1.5, Virtuemart 1.1.

Картинка и описание. Всего около 600 позиций.

Указывайте, пожалуйста стоимость работы.

13 лет назад
Obogrelov
Сергей 
50 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
sidoruk2000
Владимир 
46 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 отзывов(-2)
13 лет назад
$45
10 дней
Владимир для меня наполнял товарами интерент магазин косметики. Хотя конкретных сроков по выполнению работы небыло, работу выполнил за 2 дня (500 позиций). Работу выполнил более чем корректно, быстро и даже предложил свои идеи по дизайну и функционалу, которые пришлись очень кстати!!! Работать с Владимиром одно удовольствие - очень отзывчивый человек! Моя оценка +10 и надеюсь на дольнейшее сотрудничество.
Хороший заказчик. Чётко знает что хочет, ставит реальные сроки и задачи, всегда на связи и быстро откликается на запросы. Оплата вовремя и в полном объеме. Остались только максимально положительные впечатления. С удовольствием поработаю с данным заказчиком в дальнейшем.