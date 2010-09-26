Рассылка предложения по мейлам

Требуется с одного из форумов (покажу с какого) перенести контент на сайт. Перелогиниватся на сайте, который заполняете не нужно (есть редакторский аккаунт в котором нужно в поле Ник ввести имя пользователя и пост будет добавлен от ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно рассылать шаблон коммерческого предложения по электронной почте на электронные адреса постоянных клиентов организации, ежедневно, в течение месяца, всего 1500 получателей должно быть, т.е. по 2 получателя в каждом письме, итого 750 писем каждый день. Отправлять лучше the bat. Нужно будет ежедневно отправлять отчёт. Оплата 8 долл. в день банковским или почтовым переводом. Спасибо.
Что и как сделать - объясняю.
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