Рассылка предложения по мейлам

Наполнение сайтовЗакрыт10 заявок292 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно рассылать шаблон коммерческого предложения по электронной почте на электронные адреса постоянных клиентов организации, ежедневно, в течение месяца, всего 1500 получателей должно быть, т.е. по 2 получателя в каждом письме, итого 750 писем каждый день. Отправлять лучше the bat. Нужно будет ежедневно отправлять отчёт. Оплата 8 долл. в день банковским или почтовым переводом. Спасибо.

Что и как сделать - объясняю.

13 лет назад
megareyka
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
Выбранный исполнитель
infa
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$1
1 день
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