Наполнение сайта туристической тематики контентом

Требуются услуги по размещению информации на тематических форумах. Оплата за каждую созданную тему. Подробности при личной переписке. Работа очень простая!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу постеров на сайт, желательно со знанием английского языка или умением пользоваться google переводчиком.Тематика туристическая, а именно - системы бронирования отелей, авиабилетов и аренда автомобилей
Что собственно необходимо:
1. Размещать на сайте информацию о системах бронирования примерно 3 раза в неделю. Список систем даю я, вы просто находите нужную информацию на сайте системы, если информация на английском языке, переводите на русский и заполняете нужные поля, другими словами ищите ответы на поставленные вопросы. Подробную инструкцию по заполнению я дам. Перед началом сотрудничества я предложу Вам заполнить контрольный тест /для всех претендентов одинаковый/
Оплата - 75 руб за русскоязычную систему, 120 руб за систему на английском языке.
2. Написать отзывы о системах бронирования, размещенных на сайте. Примерно по 5 отзывов о каждой системе. Отзывы надо писать, основываясь на отзывах туристов, найденных в интернете. Где искать информацию подскажу.
3.Рекомендовать сайт на форумах и блогах туристической тематики, где общаются самостоятельные путешественники.
Оплата - 4 рубля за пост или отзыв, примерное количество знаков 200-250...
Взаиморасчеты. Первую неделю сотрудничества я могу оплачивать Вашу работу каждый день, а дальше для удобства - раз в неделю после Вашего отчета о проделанной работе. Все отчеты я буду поверять.
Для меня главное не количество, а качество!
Буду рада продуктивному сотрудничеству с ответственными и творческими людьми!!!
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