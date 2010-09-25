Наполнение сайта туристической тематики контентом

Наполнение сайтовЗакрыт14 заявок454 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищу постеров на сайт, желательно со знанием английского языка или умением пользоваться google переводчиком.Тематика туристическая, а именно - системы бронирования отелей, авиабилетов и аренда автомобилей

Что собственно необходимо:

1. Размещать на сайте информацию о системах бронирования примерно 3 раза в неделю. Список систем даю я, вы просто находите нужную информацию на сайте системы, если информация на английском языке, переводите на русский и заполняете нужные поля, другими словами ищите ответы на поставленные вопросы. Подробную инструкцию по заполнению я дам. Перед началом сотрудничества я предложу Вам заполнить контрольный тест /для всех претендентов одинаковый/

Оплата - 75 руб за русскоязычную систему, 120 руб за систему на английском языке.

2. Написать отзывы о системах бронирования, размещенных на сайте. Примерно по 5 отзывов о каждой системе. Отзывы надо писать, основываясь на отзывах туристов, найденных в интернете. Где искать информацию подскажу.

3.Рекомендовать сайт на форумах и блогах туристической тематики, где общаются самостоятельные путешественники.

Оплата - 4 рубля за пост или отзыв, примерное количество знаков 200-250...

Взаиморасчеты. Первую неделю сотрудничества я могу оплачивать Вашу работу каждый день, а дальше для удобства - раз в неделю после Вашего отчета о проделанной работе. Все отчеты я буду поверять.

Для меня главное не количество, а качество!

Буду рада продуктивному сотрудничеству с ответственными и творческими людьми!!!

13 лет назад
intraveller
Наталия 
53 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
Выбранный исполнитель
natalia_t
48 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$5
3 дня
  • Похожие заказы

  • Размещение информации

    Требуются услуги по размещению информации на тематических форумах. Оплата за каждую созданную тему. Подробности при личной переписке. Работа очень простая!

    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разместить рекламу на китайских строител. порталах

    $10

    Требуется разместить рекламу на китайских строительных порталах. Порталов должно быть немного, они должны быть массовыми в китайском интернете (это типа наших из рук в руки, avito, olx) или конкретно занимающиеся металлургией. Китайский не означает что ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написание комментариев, простановка ссылок

    $50

    1)Имеется список блогов, примерно 100штук. На каждом нужно оставить комментарий (ручками) по теме. Оплата 1.5руб. за комментарий. 2) Простановка ссылок в профили, написание поста в блоги, тексты все даю, а также список сайтов на котором можно ...

    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ручное размещение сообщений

    Здравствуйте. Необходимо оставить сообщения на тематических форумах для привлечения целевой аудитории. Совсем не много. Форумов 15-20 вполне хватит. Пример сообщения дам. Подробности обсудим. Выберу того исполнителя, который сделает это за мЕньшую сумму. Пишите сразу цену. Фрилансеров, ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнить сайт\dle

    Необходимо наполнить 15-25 сайтов, на движке dle. Необходимо добавить ролики с ютуба, на каждый сайт 100-150ролика, + брать картинку\скриншот) с ютуба который готовый маленький. Пишите пожалуйста цену за 1 новость. \ наполнить нужно в течений двух ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Собрать 1000 контактных данных по сайтам (вручную)

    Необходимо собрать контактные данные по сайтам, продающим шины и диски. Регионы: Москва (700), Санкт-Петербург (200), Украина (100) Необходимые поля: 1. Название сайта (магазина) 2. Телефон(ы) 3. Имя контактного лица или лиц (если есть) 4. Адрес сайта 5. Адрес электронной почты 6. Регион 7. Почтовый ...

    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется копипаст

    Ищу человека на постоянное сотрудничество, условия работы: - нужно 100-130 статей копипаста на заданную мною тематику - размер статьи должен быть не больше 2000 знаков б.п. (в идеале 1300-1700) - суммарный объём статей не должен превышать 170 тыс. ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад