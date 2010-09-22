Требуется копипаст

Ищу человека на постоянное сотрудничество, условия работы:

- нужно 100-130 статей копипаста на заданную мною тематику

- размер статьи должен быть не больше 2000 знаков б.п. (в идеале 1300-1700)

- суммарный объём статей не должен превышать 170 тыс. знаков б.п.

- к каждой статье должна прилагаться красочная тематическая картинка (нормального размера, не маленькая), картинки нужно сохранять в отдельной папке и нумеровать (1,2,3..100), так чтобы номер картинки соответствовал номеру статьи, тоесть статьи тоже нужно нумеровать.

- работу нужно выполнять в течении суток, не затягивать (конечно если у Вас возникнут другие дела, не проблема, всё обговорим)

- оплата, фиксированная 100 рублей за 1 такой пакет статей или аналогичная сумма в долларах по курсу ЦБ

Просьба отвечать только тех, кого устраивают, предлагаемые условия. Оставляйте номер ICQ, я с Вами свяжусь.